На канал президента РФ в Max за сутки подписались более 150 000 человек
Число подписчиков официального канала президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости» в мессенджере Max за первые сутки подписалось более 151 000 человек. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Канал был создан 7 сентября. Сообщение на других площадках, что он начал работать и в Max, появилось на следующий день. В настоящий момент опубликованы два поста, собравшие более 15 000 реакций каждый.
На канал Кремля в Telegram подписано около 292 000 человек.
В России постепенно идет интеграция в мессенджер и государственных структур. 29 июля в Max был создан официальный аккаунт Генпрокуратуры. 30 июля к ней присоединились МЧС и Совет Федерации. Первыми там запустили каналы городских служб 112 и 122 власти Санкт-Петербурга. В Max также работают аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и др.