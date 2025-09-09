Газета
Главная / Политика /

На канал президента РФ в Max за сутки подписались более 150 000 человек

Ведомости

Число подписчиков официального канала президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости» в мессенджере Max за первые сутки подписалось более 151 000 человек. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Канал был создан 7 сентября. Сообщение на других площадках, что он начал работать и в Max, появилось на следующий день. В настоящий момент опубликованы два поста, собравшие более 15 000 реакций каждый.

На канал Кремля в Telegram подписано около 292 000 человек.

В России постепенно идет интеграция в мессенджер и государственных структур. 29 июля в Max был создан официальный аккаунт Генпрокуратуры. 30 июля к ней присоединились МЧС и Совет Федерации. Первыми там запустили каналы городских служб 112 и 122 власти Санкт-Петербурга. В Max также работают аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и др.

