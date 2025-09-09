Каналы в Max завели даже не представленные в Telegram губернаторы

Судя по всему, губернаторы четко и быстро исполняют установку на создание каналов в Max и пример тех, кто даже не имел каналов в Telegram, здесь крайне показателен, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но в самом деле есть проблема с подписчиками – пока не удастся сделать Max общераспространенным и популярным, эти каналы будут иметь формальный характер или просто дублировать контент из Telegram. Тем самым губернаторы оперативно решают поставленную политическую задачу, но это мало влияет на их работу с обществом», – считает он.