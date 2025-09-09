Каналы в Max завели даже не представленные в Telegram губернаторы

Каналы в Max завели даже не представленные в Telegram губернаторыРеальная активность и миграция аудитории в Max составляет менее 5% от аудитории в Telegram
Практически все главы регионов обзавелись своими каналами в национальном мессенджере Max, следует из подсчетов «Ведомостей» и АНО «Диалог регионы». По состоянию на начало сентября в Max не представлены глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио главы Свердловской области Денис Паслер. При этом в Max появились каналы даже тех губернаторов, кто не представлен в Telegram, – например, Станислава Воскресенского (Ивановская обл.). Первые 32 канала глав регионов в национальном мессенджере были созданы 14 августа, а уже через неделю в Max были представлены 83 губернатора. 2 сентября свои каналы в Max завели губернаторы Курганской и Ярославской областей Вадим Шумков и Михаил Евраев, и, таким образом, на данный момент 85 глав регионов пишут о событиях в Max.
На официальные страницы глав субъектов в Max подписано около 350 000 пользователей, среднее число подписчиков – 4182 человека. Лидером (37 341) является мэр Москвы Сергей Собянин, в топ-5 также входят губернаторы Белгородской, Саратовской, Брянской и Самарской областей Вячеслав Гладков, Роман Бусаргин, Александр Богомаз и Вячеслав Федорищев соответственно.
«Каналы коммуникации в Max интересны для населения. Платформа в дальнейшем будет интегрироваться с госсервисами, представители власти применят успешный опыт выстраивания обратной связи в интернете при поддержке центров управления регионами. Площадка имеет перспективу стать самым популярным супераппом с необходимыми для жизни сервисами и окном для прямого общения с государством. В мире только три страны с доминирующими отечественными интернет-платформами, в том числе Россия», – говорит первый заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Кирилл Истомин.
8 сентября в отечественном мессенджере появился официальный канал президента РФ. В Max также зарегистрировались многие федеральные политики и чиновники, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, министров просвещения и транспорта России Сергея Кравцова и Андрея Никитина, замглавы администрации президента Максима Орешкина.
Не обзавелись своими каналами 6 из 21 федерального министра, глава кабмина Михаил Мишустин, а также все его заместители. Нет своего канала в национальном мессенджере и у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Пока реальная активность и миграция аудитории в Max составляет менее 5% от аудитории в Telegram, следует из анализа КГ «Полилог».
В целом каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram. «Наиболее успешная относительная миграция у [врио главы Тамбовской области] Евгения Первышова – 10,3%, но в абсолютных цифрах это всего 1600 подписчиков из 15 600 в Telegram», – говорится в аналитическом материале.
Контент чиновников в Max практически дублирует их публикации в Telegram без существенных различий в формате или стиле подачи, отмечают в «Полилоге». «Некоторые чиновники используют Max для демонстрации более личного контента. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов публикует фотографии с тренировок и спортивных мероприятий, что отличается от его более формального стиля в других мессенджерах», – уточняют эксперты.
В Max видят высокий интерес к присоединению к тестированию каналов со стороны официальных лиц, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы мессенджера. По ее словам, в августе каналы создали более 90 представителей органов власти, их число растет. «Функциональность находится в тестовом режиме. В тесте участвуют СМИ (в том числе «Ведомости»), блогеры, эксперты, компании, ведомства, вузы и органы власти. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей. После завершения тестирования и отладки модерации создание каналов будет поэтапно открыто для всех пользователей», – сказала представитель пресс-службы Max.
Судя по всему, губернаторы четко и быстро исполняют установку на создание каналов в Max и пример тех, кто даже не имел каналов в Telegram, здесь крайне показателен, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но в самом деле есть проблема с подписчиками – пока не удастся сделать Max общераспространенным и популярным, эти каналы будут иметь формальный характер или просто дублировать контент из Telegram. Тем самым губернаторы оперативно решают поставленную политическую задачу, но это мало влияет на их работу с обществом», – считает он.
Губернаторы гордятся количеством подписчиков в Telegram и даже ими мерятся, отмечает политолог Константин Калачев. В связи с этим, по его мнению, главы регионов «будут тянуть до последнего» и продолжать вести Telegram-каналы «до жестких установок об отказе от Telegram».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в России, чтобы у Max была конкуренция и эта платформа могла развиваться. Об этом он говорил ТАСС 5 сентября. Также, по словам Пескова, любые мессенджеры – «это абсолютно прозрачная система» для спецслужб и это важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.