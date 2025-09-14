Рубио прибыл с визитом в Израиль
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль с официальным визитом, пишет The Times of Israel. Поездка происходит на фоне недавнего удара Израиля по лидерам «Хамаса» в столице Катара.
По данным издания, перед вылетом из Вашингтона Рубио заявил журналистам, что США «недовольны» израильским ударом по лидерам группировки «Хамас» в Катаре, но эта атака не изменит союзнического статуса Вашингтона по отношению к Израилю.
Он добавил, что сторонам «придется обсудить», какое влияние инцидент окажет на усилия по достижению перемирия. Госсекретарь сообщил также, что намерен добиваться от израильских официальных лиц ответов на вопрос о том, как они видят дальнейшие действия в Газе.
Ожидается, что 14 сентября Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетят Стену Плача в Иерусалиме.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно. 11 сентября Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль не станет наносить новых ударов по Катару после атаки в Дохе.