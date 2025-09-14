Рубио прибыл с визитом в Израиль

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно. 11 сентября Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль не станет наносить новых ударов по Катару после атаки в Дохе.