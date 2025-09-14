Кадыров назвал заслуженными награды своего сына Адама
У Адама Кадырова нет незаслуженных наград, считает его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом руководитель региона заявил «РИА Новости», комментируя вопрос о его реакции на новые назначения и популярность сына на фоне многочисленных награждений.
Кадыров напомнил, что он в молодости он получил должность первого вице-премьера правительства регион и Адам, который проходит подобный путь, «тоже успешно справляется», но «спрос с него как с сына в разы больше».
«Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», – сказал глава Чечни.
17-летний Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике. 23 апреля Совет безопасности Чечни сообщил, что Кадыров занял пост главы ведомства.
21 мая стало известно, что Адама Кадырова наградили медалью ОМОНа. По данным ЧГТРК «Грозный», он получил медаль подразделения «Ахмат-крепость» за помощь в выполнении боевых задач.