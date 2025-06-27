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В Чечне объявили о женитьбе Адама Кадырова

Ведомости

Сын Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила его старшая сестра Айшат в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей.

17-летний Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике. 23 апреля Совет безопасности Чечни сообщил, что Кадыров занял пост главы ведомства.

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