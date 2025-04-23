17-летний сын Кадырова назначен секретарем Совбеза Чечни
17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен секретарем Совета безопасности республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.
21 апреля в Telegram-канале Совбеза Чечни уже сообщалось, что по поручению секретаря ведомства Адама Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели рабочую встречу с первым замначальника главного управления МЧС РФ по республике Ризваном Залаевым. Они обсудили итоги проверочных мероприятий на объектах газонаполнительных станций.
Адам Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике.