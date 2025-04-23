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17-летний сын Кадырова назначен секретарем Совбеза Чечни

Ведомости

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен секретарем Совета безопасности республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

21 апреля в Telegram-канале Совбеза Чечни уже сообщалось, что по поручению секретаря ведомства Адама Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели рабочую встречу с первым замначальника главного управления МЧС РФ по республике Ризваном Залаевым. Они обсудили итоги проверочных мероприятий на объектах газонаполнительных станций.

С 1 июля 2024 г. пост секретаря Совбеза Чечни занимал племянник главы республики Хамзат Кадыров.

Адам Кадыров получил широкую известность в сентябре 2023 г. после публикации видеозаписи, на которой он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец признался, что гордится поступком сына. После этого Кадыров получил несколько наград, в том числе из других регионов РФ. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики и назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона. 1 апреля 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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