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17-летний сын Кадырова стал куратором МВД по Чечне

Ведомости

17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова назначили куратором МВД по Чеченской республике. Об этом стало известно на совещании ведомства, репортаж с которого передали в сюжете ГТРК «Вайнах».

В новой должности Адам Кадыров уже наградил отличившихся сотрудников правоохранительных органов, а также представил нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД.

27 марта Кадырову-младшему вручили ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие». Награждение прошло после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

Адам Кадыров получил широкую известность в 2023 г. после публикации видео, где он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец одобрил этот поступок в своем Telegram-канале.

После этого Адам Кадыров получил ряд наград, в том числе из других регионов. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а также назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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