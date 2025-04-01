17-летний сын Кадырова стал куратором МВД по Чечне
17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова назначили куратором МВД по Чеченской республике. Об этом стало известно на совещании ведомства, репортаж с которого передали в сюжете ГТРК «Вайнах».
В новой должности Адам Кадыров уже наградил отличившихся сотрудников правоохранительных органов, а также представил нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД.
27 марта Кадырову-младшему вручили ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие». Награждение прошло после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.
Адам Кадыров получил широкую известность в 2023 г. после публикации видео, где он избивает задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Его отец одобрил этот поступок в своем Telegram-канале.
После этого Адам Кадыров получил ряд наград, в том числе из других регионов. В октябре 2023 г. ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а также назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы региона.