Политика

Песков анонсировал поездки Путина по российским регионам

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок будет «обширной», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные», – сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Такой «жесткий» режим поездок главы государства связан с тем, что Путин «занимается конкретными делами», пояснил представитель Кремля.

9 сентября Путин посетил научно-технологический университет «Сириус», где провел встречу с молодыми учеными. Кроме того, президент ознакомился с работой проектной, химической и аналитической лабораторий. 5 сентября глава государства после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) провел встречи с губернаторами Приморского края Олегом Кожемяко, Камчатского края Владимиром Солодовым и Самарской области Вячеславом Федорищевым.

