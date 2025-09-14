УВЗ разработал новую версию системы «Солнцепек» на базе танка Т-80
Входящий в «Ростех» концерн «Уралвагонзавод» разработал версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-80, сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов. Об этом он рассказал в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда»
Разработка новых машин началась под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва в декабре 2024 г. По словам Потапова, на этой версии машины ввели ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и повышенную автоматизацию.
«Солнцепеки», рассказал он, настолько успешно себя показывают, что за ними «ним идет настоящая охота», и теперь на ТОС-1А ставится дополнительная защита от беспилотников.
В «Ростехе» в апреле напомнили, что в зоне спецоперации на Украине используются ТОС-2 «Тосочка», ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепек». «Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы. Обновленная система управления огнем позволяет наносить поражение точечно. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, уточнили в госкорпорации.
Огнеметные системы «Солнцепек» считаются «одной из приоритетных целей» для противника, сообщало Минобороны. Система использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для поражения живой силы и техники противника.