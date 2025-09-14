УВЗ разработал новую версию системы «Солнцепек» на базе танка Т-80

Разработка новых машин началась под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва в декабре 2024 г. По словам Потапова, на этой версии машины ввели ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и повышенную автоматизацию.