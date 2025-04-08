«Ростех» указал на отсутствие у Запада аналогов тяжелых огнеметных систем РФ
Западные страны отстают от России в области тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
По его словам, ТОС отечественного производства являются уникальным оружием, обеспечивающим преимущество на поле боя. Есть примеры, когда применение таких систем позволяло российским военным занимать позиции противника без единого выстрела.
«В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади», – отметил Оздоев.
В «Ростехе» напомнили, что в зоне спецоперации на Украине используются ТОС-2 «Тосочка», ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепек». «Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы. Обновленная система управления огнем позволяет наносить поражение позиции точечно. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, уточнили в госкорпорации.
1 апреля Минобороны России сообщило, что расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Российские силы ударили термобарическими снарядами по позициям противника.