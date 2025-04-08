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«Ростех» указал на отсутствие у Запада аналогов тяжелых огнеметных систем РФ

Ведомости

Западные страны отстают от России в области тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, ТОС отечественного производства являются уникальным оружием, обеспечивающим преимущество на поле боя. Есть примеры, когда применение таких систем позволяло российским военным занимать позиции противника без единого выстрела.

«В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади», – отметил Оздоев.

В «Ростехе» напомнили, что в зоне спецоперации на Украине используются ТОС-2 «Тосочка», ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепек». «Тосочка» имеет увеличенную дальность стрельбы. Обновленная система управления огнем позволяет наносить поражение позиции точечно. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, уточнили в госкорпорации.

1 апреля Минобороны России сообщило, что расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Российские силы ударили термобарическими снарядами по позициям противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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