Глава Генассамблеи ООН Бербок допустила отправку миротворцев на Украину
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность отправки миротворцев на Украину после успешного окончания переговоров. В интервью немецкой газете Bild она заявила, что при достижении мирного соглашения может потребоваться защита с помощью «голубых касок» для обеспечения прочного мира.
Бербок также отметила, что миротворческие миссии в настоящее время необходимы более чем когда-либо. По ее мнению, такие миссии могут быть развернуты, если большинство государств - членов ООН поддержат эту инициативу.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября рассказал, что представители 26 стран, входящих в организацию, выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию по этому вопросу.
На следующий день президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обратил внимание на отсутствие смысла в присутствии иностранных военных на Украине. Российский лидер также указал, что иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России в период военного конфликта.