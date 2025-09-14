Армения уберет изображение горы Арарат с визовых штампов

Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы изображение горы Арарат, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).