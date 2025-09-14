Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армения уберет изображение горы Арарат с визовых штампов

На изображении останутся только детали пункта пропуска
Ведомости

Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы изображение горы Арарат, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Теперь на штампе будут присутствовать только детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы Армении. Аракелян отметил, что при этом слово «Армения» со штампа решено было не убирать.

Гора Арарат, имеющая турецкое название Агрыдаг, является национальным символом Армении, хотя территориально находится в Турции.

7 сентября NTV сообщал, что делегации Турции и Армении проведут встречу на пограничном переходе Алиджан - Маргара, результатом переговоров могут стать решения по нормализации отношений между двумя странами и открытие границы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь