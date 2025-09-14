Армения уберет изображение горы Арарат с визовых штампов

Армения уберет изображение горы Арарат с визовых штамповНа изображении останутся только детали пункта пропуска
Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы изображение горы Арарат, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в соцсети Facebook
Теперь на штампе будут присутствовать только детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы Армении. Аракелян отметил, что при этом слово «Армения» со штампа решено было не убирать.
Гора Арарат, имеющая турецкое название Агрыдаг, является национальным символом Армении, хотя территориально находится в Турции.
7 сентября NTV сообщал, что делегации Турции и Армении проведут встречу на пограничном переходе Алиджан - Маргара, результатом переговоров могут стать решения по нормализации отношений между двумя странами и открытие границы.