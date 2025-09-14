Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК
Роскомнадзор 14 сентября зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, департамента информационных технологий Москвы и систем дистанционного электронного голосования.
Как сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Александр Ижко, общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут.
Председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге 14 сентября заявила, что выборы проходят в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии. По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак, более 300 – на платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Единый день голосования проходит в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 11 сентября глава Памфилова сообщала о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГа. По ее данным, всего заявки на участие подали более 1,7 млн граждан. По данным ЦИК, также поступило около 490 000 заявлений на голосование через систему «Мобильный избиратель», включая 17 868 – на экстерриториальные участки Москвы.
В первый день голосования, 12 сентября, территориальным органам МВД России в различных российских регионах пришло 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами, сообщала глава ЦИК.