Число погибших в ходе протестов в Непале возросло до 72
Число погибших в результате протестов в Непале, прошедших на прошлой неделе, возросло до 72. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Поисковые группы продолжают извлекать тела из торговых центров и других зданий, пострадавших во время беспорядков.
«Сейчас обнаруживаются тела многих людей, погибших в торговых центрах, домах и других зданиях, которые были подожжены или подверглись нападению», – заявил представитель министерства здравоохранения Пракаш Будатоки.
Согласно последним обновленным данным министерства, в результате самых масштабных беспорядков в Непале за последние десятилетия пострадали по меньшей мере 2113 человек.
Протестанты подожгли многие правительственные здания, Верховный суд страны, здание парламента, полицейские участки, предприятия, а также частные дома политиков, в том числе дом президента Рамчандры Падела и премьер-министра К. П. Шармы Оли.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Сообщалось о 30 погибших и 1033 пострадавших. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) и премьер-министр Непала ушли в отставку.
12 сентября президент Непала Рам Чандра Паудел дал свое согласие на назначение бывшего председателя Верховного суда страны Сушилы Карки на пост главы временного правительства. Ей поручено провести новые парламентские выборы, назначенные на 5 марта.