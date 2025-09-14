Газета
Главная / Политика /

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сайта ЦИК

Ведомости

Причиной сбоя в работе сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России стал сбой в сети «Ростелекома», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Сбой фиксируется с 12:20, специалисты компании устраняют аварию.

«Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 – отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:30 сайт ЦИК России работает, до этого портал не открывался. 

Председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге 14 сентября заявила, что выборы проходят в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы избиркома. По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак, более 300 – на платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Позднее стало известно, что Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, департамента информационных технологий Москвы и систем дистанционного электронного голосования.

