Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сайта ЦИК
Сбой фиксируется с 12:20, специалисты компании устраняют аварию.
«Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 – отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», – говорится в сообщении.
По состоянию на 14:30 сайт ЦИК России работает, до этого портал не открывался.
Председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге 14 сентября заявила, что выборы проходят в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы избиркома. По данным главы ЦИК, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак, более 300 – на платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Позднее стало известно, что Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, департамента информационных технологий Москвы и систем дистанционного электронного голосования.