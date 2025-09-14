ЦИК: главы Камчатки и ЕАО лидируют на выборах в своих регионах

После обработки 0,9% протоколов Солодов набирает 77,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. За Романа Литвинова (КПРФ) проголосовали 8,58% избирателей, Василину Кулиеву (ЛДПР) поддержали 6,25% граждан, а Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») набирает 2,75% голосов. Явка на 18:00 14 сентября составила 44,79 %. На выборах главы края были зафиксированы единичные нарушения, которые избирательная комиссия оперативно устранила, заявил в эфире телеканала «Россия 24» Солодов. Он добавил, что избирательная кампания на Камчатке велась в «чрезвычайно уважительном ключе» с нацеленностью исключительно на интересы жителей края.