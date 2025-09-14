ЦИК: главы Камчатки и ЕАО лидируют на выборах в своих регионах
После обработки части протоколов на выборах губернатора Камчатского края лидирует действующий глава региона Владимир Солодов, врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марию Костюк тоже поддерживают большинство избирателей. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
После обработки 0,9% протоколов Солодов набирает 77,54% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. За Романа Литвинова (КПРФ) проголосовали 8,58% избирателей, Василину Кулиеву (ЛДПР) поддержали 6,25% граждан, а Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») набирает 2,75% голосов. Явка на 18:00 14 сентября составила 44,79 %. На выборах главы края были зафиксированы единичные нарушения, которые избирательная комиссия оперативно устранила, заявил в эфире телеканала «Россия 24» Солодов. Он добавил, что избирательная кампания на Камчатке велась в «чрезвычайно уважительном ключе» с нацеленностью исключительно на интересы жителей края.
В Еврейской автономной области, где также выбирают главу региона, обработали 6,59% протоколов. Костюк набирает 86,19% голосов, затем следуют Василий Гладких (6,13%), Александр Щербина (4,1%) и Александр Крупский (2,58%).
Утром 14 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах разного уровня в российских регионах проголосовали 16 млн человек, голосование проходит в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Явка на платформе ДЭГа достигла более 85% от подавших заявление. По информации главы избиркома, дистанционным способом проголосовали уже более 1,472 млн человек.