ЦИК: Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Утром 14 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах разного уровня в российских регионах проголосовали 16 млн человек. По ее словам, голосование проходит в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Явка на платформе ДЭГа достигла более 85% от подавших заявление, дистанционным способом проголосовали уже более 1,472 млн человек.