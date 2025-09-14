ЦИК: Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России после обработки 0,73% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Кобзев после начала обработки протоколов получил 82,7% голосов избирателей. За действующим губернатором следуют Сергей Левченко (КПРФ) с 6,3% голосов. Виктора Галицкова (ЛДПР) поддерживают 5,64% граждан, за Ларису Егорову («Справедливая Россия – За правду») пока проголосовали 5,06% избирателей.
Ранее ЦИК представил результаты обработки части протоколов с Камчатки и Еврейской автономной области (ЕАО), где также выбирают глав регионов. В этих субъектах лидируют действующий глава края Владимир Солодов и врио главы ЕАО Мария Костюк.
Утром 14 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах разного уровня в российских регионах проголосовали 16 млн человек. По ее словам, голосование проходит в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Явка на платформе ДЭГа достигла более 85% от подавших заявление, дистанционным способом проголосовали уже более 1,472 млн человек.