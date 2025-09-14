Газета
Политика

Bild узнала о переговорах ФРГ с талибами о масштабной депортации афганцев

Ведомости

Представители правительства Германии ведут переговоры с руководством движения «Талибан» о депортации из ФРГ афганских граждан на родину, сообщает газета Bild. По ее данным, репатриация регулярным рейсом станет возможной в ближайшее время.

По данным Bild, в начале сентября делегация министерства внутренних дел Германии обсуждала этот вопрос с афганцами в Катаре. Сейчас немецкое ведомство занимается организацией миссии представителей ФРГ в Кабул для продолжения переговоров на месте. Депортации, как отмечается, станут значительно «проще, регулярнее и масштабнее, чем раньше». Если раньше афганцев вывозили чартерами, по теперь, пишет газета, граждане будут репатриироваться регулярными рейсами.

По информации Bild, после прихода к власти «Талибана» в 2021 г. из Германии в Афганистан было отправлено всего два депортационных рейса. Осенью прошлого года страну покинули 28 афганцев, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, а в июле 2025 г. – 81. При этом с 2015 по 2024 гг. полиция Германии зарегистрировала 108 409 тяжких преступлений, в которых участвовал как минимум один афганский подозреваемый.

Австрия и Германия решили высылать мигрантов-преступников в Афганистан

Политика / Международные новости

На конец прошлого года в ФРГ проживало около 461 000 человек афганского происхождения, включая около 347 600 просителей убежища. В связи с этим, указывает газета, правительство видит «острую необходимость» в депортации афганских преступников, не имеющих вида на жительство. Летом федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) объявило, что около 11 500 афганцев, проживающих в Германии, должны покинуть страну. 

Организации по защите беженцев призвали остановить репатриации афганских граждан на родину в связи с «драматической ситуацией в стране». Любые депортации сопряжены с риском пыток или бесчеловечного обращения, заявила организация Pro Asyl после последнего рейса в июле.

