Bild узнала о переговорах ФРГ с талибами о масштабной депортации афганцев

По информации Bild, после прихода к власти «Талибана» в 2021 г. из Германии в Афганистан было отправлено всего два депортационных рейса. Осенью прошлого года страну покинули 28 афганцев, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, а в июле 2025 г. – 81. При этом с 2015 по 2024 гг. полиция Германии зарегистрировала 108 409 тяжких преступлений, в которых участвовал как минимум один афганский подозреваемый.