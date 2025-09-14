Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше и антипатии к Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий в конце августа наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медобеспечение неработающим гражданам Украины. Навроцкий отметил, что поляки и впредь будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев», но за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.