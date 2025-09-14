Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше и антипатии к Украине
В Польше растет антипатия к Украине, перед политиками стоит задача сдерживать эту волну, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями», – написал он в X.
По его мнению, политики должны «сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса, заключил Туск.
Президент Польши Кароль Навроцкий в конце августа наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медобеспечение неработающим гражданам Украины. Навроцкий отметил, что поляки и впредь будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев», но за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.