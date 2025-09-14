Действующий губернатор Пермского края Махонин лидирует на выборах с 78% голосов
Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 78,47% голосов после обработки 0,67% протоколов. Это следует из первых данных ЦИК РФ.
Зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова (КПРФ) набирает 6,46% голосов, кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Людмила Караваева – 3,65% голосов. Депутат заксобрания региона Олег Постников (ЛДПР) получает 6,67% голосов, гендиректор «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов («Новые люди») – 3,45%.
На 16:00 мск явка на выборах губернатора региона составила 46,29%, или 913 238 избирателей.
Махонин в феврале 2020 г. был назначен врио губернатора Пермского края указом президента РФ. На выборах 13 сентября 2020 г. одержал победу, набрав 75,69% голосов избирателей.
В ноябре 2023 г. президиум генерального совета «Единой России» назначил Махонина временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения.