Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Действующий губернатор Пермского края Махонин лидирует на выборах с 78% голосов

Ведомости

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 78,47% голосов после обработки 0,67% протоколов. Это следует из первых данных ЦИК РФ.

Зампредседателя заксобрания Пермского края Ксения Айтакова (КПРФ) набирает 6,46% голосов, кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Людмила Караваева – 3,65% голосов. Депутат заксобрания региона Олег Постников (ЛДПР) получает 6,67% голосов, гендиректор «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов («Новые люди») – 3,45%.

На 16:00 мск явка на выборах губернатора региона составила 46,29%, или 913 238 избирателей.

Махонин в феврале 2020 г. был назначен врио губернатора Пермского края указом президента РФ. На выборах 13 сентября 2020 г. одержал победу, набрав 75,69% голосов избирателей.

В ноябре 2023 г. президиум генерального совета «Единой России» назначил Махонина временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения. 

Читайте также:Первые результаты ЕДГ-2025. Главное
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте