Джонсон: конгресс не будет принимать санкции против России без согласия Трампа

Джонсон уточнил, что Трамп является «сильным и смелым лидером на мировой арене» и смог урегулировать «конфликты так, как никто до него не смог». По словам спикера, по этой причине парламентарии верят, что он сможет использовать «ту же силу и тот же подход» для урегулирования российско-украинского конфликта.