Джонсон: конгресс не будет принимать санкции против России без согласия Трампа
Конгресс США не планирует самостоятельно принимать новый пакет санкций против Москвы без согласования с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон в эфире CBS News.
«Конгресс действительно не может сделать это по собственной воле, потому что, конечно, президент должен подписать любой принятый нами закон», – сказал он (цитата по ТАСС).
Джонсон уточнил, что Трамп является «сильным и смелым лидером на мировой арене» и смог урегулировать «конфликты так, как никто до него не смог». По словам спикера, по этой причине парламентарии верят, что он сможет использовать «ту же силу и тот же подход» для урегулирования российско-украинского конфликта.
Politico писало, что сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Брайан Фицпатрик нашли способ обойти сопротивление парламентариев по вопросу введения вторичных санкций против партнеров Москвы. Сенаторы могут включить положения закона о санкциях в законопроект о финансировании федерального правительства.
13 сентября Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть. The New York Times (NYT) писала при этом, что условия для введения новых санкций против России, которые поставил президент США Трамп, наверняка не будут выполнены, поскольку ряд стран не откажется от закупки российских энергоносителей.