NYT: условия Трампа для введения новых санкций против РФ наверняка не выполнят
Условия для введения новых санкций против России, которые поставил президент США Дональд Трамп, наверняка не будут выполнены, поскольку ряд стран не откажется от закупки российских энергоносителей. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT).
13 сентября Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть. Он также призвал союзников по НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая и указал, что это сыграет большую роль в прекращении конфликта на Украине.
Трамп ранее в телефонном разговоре призвал европейских лидеров сократить закупки российской нефти, но это условие, как пишет NYT, «почти наверняка не будет выполнено», и об этом Трамп и его советники знают. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти, напоминает газета, являются Венгрия и Турция, и они «вряд ли прекратят это делать».
«Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые по-прежнему зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул», – говорится в статье.
4 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп призвал европейских лидеров отказаться от нефти российского производства. По словам президента США, Россия от продажи нефти Европейскому союзу получила 1,1 млрд евро за год. Он заявил, что деньги идут на финансирование военных сил РФ. В Венгрии заявили, что сообщения о том, что Трамп требовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти, не соответствуют действительности.