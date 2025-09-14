NYT: условия Трампа для введения новых санкций против РФ наверняка не выполнят

4 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп призвал европейских лидеров отказаться от нефти российского производства. По словам президента США, Россия от продажи нефти Европейскому союзу получила 1,1 млрд евро за год. Он заявил, что деньги идут на финансирование военных сил РФ. В Венгрии заявили, что сообщения о том, что Трамп требовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти, не соответствуют действительности.