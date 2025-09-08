Сийярто: Трамп не призывал Венгрию отказаться от российской нефти
Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы требовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти, не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час».
«Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 сентября Сиярто заявил, что Венгрия открыто покупает российскую нефть, а некоторые европейские страны делают это тайно и обходными путями. Он предостерег от лицемерия тех, кто нападает на Венгрию и Словакию, но при этом импортирует ту же нефть через Азию, потому что так дешевле.
4 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп призвал европейских лидеров отказаться от нефти российского производства. По словам президента США, Россия от продажи нефти Европейскому союзу получила 1,1 млрд евро за год. Он заявил, что деньги идут на финансирование военных сил РФ.