Сийярто: Трамп не призывал Венгрию отказаться от российской нефти

5 сентября Сиярто заявил, что Венгрия открыто покупает российскую нефть, а некоторые европейские страны делают это тайно и обходными путями. Он предостерег от лицемерия тех, кто нападает на Венгрию и Словакию, но при этом импортирует ту же нефть через Азию, потому что так дешевле.