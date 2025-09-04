Reuters: Трамп призвал европейских лидеров отказаться от российской нефти
Европа должна прекратить закупку российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп во время звонка участникам встречи «коалиции желающих». Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам президента США, Россия от продажи нефти Европейскому союзу получила 1,1 млрд евро за год. Он заявил, что деньги идут на финансирование военных сил РФ.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что европейские лидеры также должны оказать экономическое давление на Китай за якобы финансирование военных действий России на Украине.
Трамп по видеоконференции подключился ко встрече европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в рамках «коалиции желающих». Заседание проходило в Елисейском дворце 4 сентября.
На встрече участники «коалиции желающих» договорились о готовности поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления ее обороноспособности.