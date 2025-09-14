Паслер набрал 62% в Свердловской области после обработки 3% голосов

Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске (Свердловская область). С марта 2019 г. указом президента РФ работал врио губернатора Оренбургской области. На выборах 8 сентября того же года одержал победу, получив 65,94% голосов избирателей. В 2024 г. победил на губернаторских выборах, получив 78,14% голосов.