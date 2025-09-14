Паслер набрал 62% в Свердловской области после обработки 3% голосов
Врио главы Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия») набрал 61,85% голосов после обработки 3,35% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.
Зампредседателя заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ) набирает 15,24% голосов, зампредседателя комитета заксобрания области по региональной политике и развитию местного самоуправления Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,75%.
Депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев («Новые люди») получает 2,6% голосов. Депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 12,56% голосов.
Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске (Свердловская область). С марта 2019 г. указом президента РФ работал врио губернатора Оренбургской области. На выборах 8 сентября того же года одержал победу, получив 65,94% голосов избирателей. В 2024 г. победил на губернаторских выборах, получив 78,14% голосов.
26 марта этого года указом президента РФ назначен врио губернатора Свердловской области. 30 мая того же года стал секретарем регионального отделения «Единой России».