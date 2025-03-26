Чем известен Денис Паслер

Чем известен Денис ПаслерПрезидент предложил губернатору Оренбуржья возглавить Свердловскую область
26 марта президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Ранее он возглавлял Оренбургскую область. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».
Паслер Денис Владимирович родился 29 октября 1978 г. в Североуральске Свердловской области. В 18 лет устроился машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике, работал в шахте на глубине 1500 м. В 2001 г. окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (сейчас – Уральский государственный горный университет). По окончании вуза начал карьеру на ООО «Североуральский завод ЖБИ», где прошел путь от начальника отдела сбыта до генерального директора. В 2004 г. возглавил ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», где проработал до 2005 г. С 2005 по 2012 г. руководил энергетическими компаниями ЗАО «ГАЗЭКС», «Свердловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбурггаз».
В 2008 г. Паслер вступил в «Единую Россию» (ЕР). Тогда же был избран депутатом заксобрания Свердловской области. В 2011 г. повторно избрался депутатом. В парламенте работал в комитетах по аграрной, промышленной политике и природопользованию, развитию инфраструктуры и жилищной политике. 20 июня 2012 г. в возрасте 33 лет назначен председателем правительства Свердловской области, став одним из самых молодых руководителей такого уровня в России.
В 2016 г. покинул госслужбу, через год возглавил холдинг «Т-Плюс», работающий в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В Оренбургской области под руководством Паслера были построены крупнейшие в России солнечные электростанции.
21 марта 2019 г. президент России Владимир Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области. 8 сентября 2019 г. выдвинутый ЕР Паслер одержал победу на выборах с результатом 65,94%. В 2024 г. был избран на второй срок с результатом 78,14%.