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Чем известен Денис Паслер

Президент предложил губернатору Оренбуржья возглавить Свердловскую область
Александр Тихонов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

26 марта президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Ранее он возглавлял Оренбургскую область. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».

Паслер Денис Владимирович родился 29 октября 1978 г. в Североуральске Свердловской области. В 18 лет устроился машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике, работал в шахте на глубине 1500 м. В 2001 г. окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (сейчас – Уральский государственный горный университет). По окончании вуза начал карьеру на ООО «Североуральский завод ЖБИ», где прошел путь от начальника отдела сбыта до генерального директора. В 2004 г. возглавил ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», где проработал до 2005 г. С 2005 по 2012 г. руководил энергетическими компаниями ЗАО «ГАЗЭКС», «Свердловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбурггаз».

В 2008 г. Паслер вступил в «Единую Россию» (ЕР). Тогда же был избран депутатом заксобрания Свердловской области. В 2011 г. повторно избрался депутатом. В парламенте работал в комитетах по аграрной, промышленной политике и природопользованию, развитию инфраструктуры и жилищной политике. 20 июня 2012 г. в возрасте 33 лет назначен председателем правительства Свердловской области, став одним из самых молодых руководителей такого уровня в России. 

В 2016 г. покинул госслужбу, через год возглавил холдинг «Т-Плюс», работающий в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В Оренбургской области под руководством Паслера были построены крупнейшие в России солнечные электростанции.

21 марта 2019 г. президент России Владимир Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области. 8 сентября 2019 г. выдвинутый ЕР Паслер одержал победу на выборах с результатом 65,94%. В 2024 г. был избран на второй срок с результатом 78,14%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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