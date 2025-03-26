Чем известен Денис Паслер

Паслер Денис Владимирович родился 29 октября 1978 г. в Североуральске Свердловской области. В 18 лет устроился машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике, работал в шахте на глубине 1500 м. В 2001 г. окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (сейчас – Уральский государственный горный университет). По окончании вуза начал карьеру на ООО «Североуральский завод ЖБИ», где прошел путь от начальника отдела сбыта до генерального директора. В 2004 г. возглавил ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», где проработал до 2005 г. С 2005 по 2012 г. руководил энергетическими компаниями ЗАО «ГАЗЭКС», «Свердловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбурггаз».