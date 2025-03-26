Паслер сменит Куйвашева во главе Свердловской области

Паслер сменит Куйвашева во главе Свердловской областиВрио главы Оренбургской области станет Солнцев
Президент РФ Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру «вернуться» в родной регион и возглавить Свердловскую область. Паслер согласился с предложением. Также президент предложил главе правительства Донецкой народной республики Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область вместо Паслера. Солнцев также согласился.
О том, что власти начали обсуждать возможную отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, «Ведомости» писали еще 17 февраля. Об этом рассказали четыре источника, близких к администрации президента. При этом, как пояснил один из собеседников, отставка Куйвашева обсуждалась уже давно, но многое зависело от того, как скоро удастся выбрать и согласовать кандидата на смену. Согласно прогнозам, Куйвашев перейдет на работу на федеральный уровень, конкретная должность не называлась.
53-летний Куйвашев возглавлял Свердловскую область почти 13 лет – с 2012 г. Его политическая карьера началась в 2005 г., когда он стал главой администрации Тобольска. С 2007 г. был мэром Тюмени. В 2011 г. стал замполпреда президента в Уральском федеральном округе, в том же году занял должность полпреда президента в УрФО. В мае 2012 г., еще до возвращения прямых выборов губернаторов, стал исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Тогда же президент Путин внес его кандидатуру в заксобрание региона для наделения полномочиями губернатора. В 2017 г. Куйвашев был избран уже на прямых выборах губернатором региона, набрав 62,16%. А в 2022 г. был переизбран уже на третий срок, получив 65,78% голосов избирателей.
Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске Свердловской области. В 18 лет устроился машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике, работал в шахте на глубине 1500 м. В 2001 г. окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (сейчас – Уральский государственный горный университет). По окончании вуза начал карьеру на ООО «Североуральский завод ЖБИ», где прошел путь от начальника отдела сбыта до генерального директора.
Паслер вступил в «Единую Россию» в 2008 г. и был избран депутатом заксобрания Свердловской области, переизбравшись в 2011-м. Работал в парламентских комитетах по аграрной и промышленной политике. В 2012 г., в 33 года, стал председателем правительства региона. В 2016 г. ушел с госслужбы, а в 2017-м возглавил холдинг «Т-Плюс». В Оренбургской области под его руководством построены крупнейшие в России солнечные электростанции. В марте 2019 г. назначен врио губернатора Оренбургской области, в сентябре выиграл выборы с 65,94%. В 2024 г. переизбран на второй срок с 78,14%.
Солнцев был назначен главой правительства ДНР 30 марта 2023 г. Солнцев начал работать в правительстве ДНР в июне 2022 г., в ноябре того же года он стал первым вице-премьером. До этого Солнцев был помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также занимал различные должности в дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД. В разговоре с Путиным Солнцев рассказал, что получил огромный опыт.