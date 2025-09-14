Газета
На экстерриториальных участках в Москве проголосовали более 13 000 человек

Ведомости

На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13 600 человек из других городов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».

Всего в Москве открылись 14 экстерриториальных избирательных участков для избирателей из других регионов России. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова говорила, что заявления о намерении голосовать за глав своих регионов на экстерриториальных участках подали 18 404 избирателя.

Памфилова вновь сообщила, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. По ее утверждению, атаки «абсолютно не повлияли» на ход проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

14 сентября завершается трехдневное голосование 2025 г. Избиратели выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Также проходило голосование на замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.

