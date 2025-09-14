На экстерриториальных участках в Москве проголосовали более 13 000 человек

Всего в Москве открылись 14 экстерриториальных избирательных участков для избирателей из других регионов России. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова говорила, что заявления о намерении голосовать за глав своих регионов на экстерриториальных участках подали 18 404 избирателя.