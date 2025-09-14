Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области с 85% голосов

Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») набирает 85,67% голосов после обработки 3,62% протоколов, передает корреспондент «Ведомостей».

Кандидат от ЛДПР депутат Курской областной думы Алексей Томанов набирает 5,56% голосов, депутат Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,32%. Кандидат от «Справедливая Россия – За правду» депутат Курской облдумы Геннадий Баев набирает 2,79%.

5 декабря 2024 г. Хинштйен был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого работал в Госдуме, был депутатом нескольких созывов с 2003 по 2024 г.

11 декабря прошлого года в связи с назначением в Курскую область его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь