Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области с 85% голосов
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») набирает 85,67% голосов после обработки 3,62% протоколов, передает корреспондент «Ведомостей».
Кандидат от ЛДПР депутат Курской областной думы Алексей Томанов набирает 5,56% голосов, депутат Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,32%. Кандидат от «Справедливая Россия – За правду» депутат Курской облдумы Геннадий Баев набирает 2,79%.
5 декабря 2024 г. Хинштйен был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого работал в Госдуме, был депутатом нескольких созывов с 2003 по 2024 г.
11 декабря прошлого года в связи с назначением в Курскую область его депутатские полномочия были досрочно прекращены.