В России завершился единый день голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что единый день голосования 2025 г. завершен. На всей территории страны идет подсчет голосов, оформляются протоколы.
Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября. В 20 субъектах РФ, включая Коми, Татарстан, Чувашию, Севастополь, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, а также Архангельскую, Брянскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Оренбургскую, Ростовскую, Свердловскую, Тамбовскую и Еврейскую автономную области, состоялись прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выберут депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом РФ.
Кроме того, в 11 субъектах РФ избраны депутаты региональных парламентов, а в 25 городах – депутаты представительных органов административных центров. Всего в 81 регионе России прошло около 5000 избирательных кампаний различного уровня.
Как рассказали в МВД, серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, в ходе ЕДГ-2025 выявлено не было. Само же голосование проходило на фоне кибератак на ресурсы избиркома. Зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 – на портал ДЭГа, сообщали в ЦИК.