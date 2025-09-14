В России завершился единый день голосования

Как рассказали в МВД, серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, в ходе ЕДГ-2025 выявлено не было. Само же голосование проходило на фоне кибератак на ресурсы избиркома. Зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 – на портал ДЭГа, сообщали в ЦИК.