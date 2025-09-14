Памфилова: недействительными признали 149 бюллетеней в пяти регионах

«Ведомости» отмечали, что всего в ЕДГ-2025 принимали участие 165 000 наблюдателей, из них более 70 000 – от политических партий, более 32 000 – от кандидатов, 61 000 – от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах, сообщила Памфилова.