Памфилова: недействительными признали 149 бюллетеней в пяти регионах
По всей России признаны недействительными 149 бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Недействительными признаны бюллетени в пяти субъектах на восьми участках: в Республике Коми, Воронежской, Омской, Орловской и Самарской областях. Памфилова уточнила, что данные являются предварительными.
14 сентября завершается трехдневное голосование 2025 г. Избиратели выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Также проходило голосование на замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.
Памфилова заявляла, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. По ее утверждению, они «абсолютно не повлияли» на ход проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Ведомости» отмечали, что всего в ЕДГ-2025 принимали участие 165 000 наблюдателей, из них более 70 000 – от политических партий, более 32 000 – от кандидатов, 61 000 – от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах, сообщила Памфилова.