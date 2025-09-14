Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: недействительными признали 149 бюллетеней в пяти регионах

Ведомости

По всей России признаны недействительными 149 бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Недействительными признаны бюллетени в пяти субъектах на восьми участках: в Республике Коми, Воронежской, Омской, Орловской и Самарской областях. Памфилова уточнила, что данные являются предварительными.

14 сентября завершается трехдневное голосование 2025 г. Избиратели выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Также проходило голосование на замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.

Памфилова заявляла, что кибератаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день 14 сентября. По ее утверждению, они «абсолютно не повлияли» на ход проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Ведомости» отмечали, что всего в ЕДГ-2025 принимали участие 165 000 наблюдателей, из них более 70 000 – от политических партий, более 32 000 – от кандидатов, 61 000 – от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах, сообщила Памфилова.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь