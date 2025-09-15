«Диалог Регионы»: соцархитекторы являются посредниками в периоды между выборами
Социальные архитекторы являются посредниками, которые помогают развивать общественно-политические проекты в периоды между избирательными кампаниями. Об этом заявила исполнительный руководитель АНО «Диалог Регионы» Светлана Замарацкая на круглом столе «Социальная архитектура: мода или стратегия?» в рамках марафона «Ночь выборов».
«Социальная архитектура – это тот самый мостик между выборами и ответ на вопрос “есть ли жизнь после выборов”. Это новая технология управления, где, с одной стороны, на тактическом уровне присутствует социальное проектирование, и, с другой, на уровне стратегии – социальное моделирование образа будущего», – сказала она.
Член правления РАПК и директор по маркетингу «Добро.рф» Александр Назаров считает, что социальная архитектура – про устройство общества в совокупности. По его словам, это «ответственность за то, каким будет наше мировоззрение».
Директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС Виктория Карпова выделила три уровня для структурирования поля социальной архитектуры: институциональный-структурный, (о необходимости взаимодействия с правилами и нормами), культурно-ценностный (когда работают идеология, идеалы и нарративы) и агентный (работа с сообществами на различных уровнях, локальном или глобальном).
Карпова отметила, что это многоуровневая система, которая может связывать между собой институты, ценности и сообщества.
«Ведомости» в июне писали, что в университетах станут готовить социальных архитекторов, для чего разрабатывается соответствующий образовательный стандарт. В частности, с сентября 2025 г. их начали учить в МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ.