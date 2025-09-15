«Диалог Регионы»: соцархитекторы являются посредниками в периоды между выборами

«Социальная архитектура – это тот самый мостик между выборами и ответ на вопрос “есть ли жизнь после выборов”. Это новая технология управления, где, с одной стороны, на тактическом уровне присутствует социальное проектирование, и, с другой, на уровне стратегии – социальное моделирование образа будущего», – сказала она.