В университетах начнут учить на социальных архитекторов

Представители бизнеса рассказывали о корпоративных проектах компаний. К примеру, гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников говорил про программу «Дрозд», которую он расшифровал «Детям России образование, здоровье и духовность». По его словам, компания за 20 лет направила на эту программу, которая вовлекает детей в спорт и программы патриотического воспитания, 2,5 млрд руб. Начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль говорил про программу социальных инвестиций «Родные города», которая запущена в тех регионах, где работает компания. Она предполагает повышение качества инфраструктуры в городах, где есть предприятия компании. Вице-президент «Русала» Елена Безденежных говорила про важность работы общественных советов, которые она назвала эффективным способом диалога власти, бизнеса и жителей.