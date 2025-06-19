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В университетах начнут учить на социальных архитекторов

МГУ и РГГУ запускают такую учебу уже с сентября 2025 года
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В университетах станут готовить социальных архитекторов, для чего разрабатывается соответствующий образовательный стандарт. МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ уже с сентября 2025 г. начнет их учить. Об этом рассказал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, выступая 18 июня на сессии ПМЭФ «Социальная архитектура: практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов». 

Харичев рассказал, откуда в администрации президента (АП) появилась идея «социальных архитекторов» и соответствующего конкурса, который сейчас проводится (итоги подведут в октябре). Если существуют общественные проекты, то они должны быть кем-то сконструированы, рассказал кремлевский чиновник. А значит, кто-то должен этим заниматься с точки зрения их организации и технологий, говорит Харичев: «Кто-то вроде социальных инженеров. Но нам не понравилось это слово, поскольку оно с токсичным привкусом». Социальный архитектор – это человек, который придумывает проект и технологически обеспечивает его работу.

Было решено обучать социальной архитектуре молодых людей, для чего сейчас Минобрнауки разрабатывает образовательный стандарт, рассказал Харичев. А МГУ и РГГУ уже с этой осени начнут обучение по этому курсу.

«Сегодня даже в политических кампаниях мы видим, что работают не столько политтехнологии, сколько социальные технологии и проекты. Политтехнологи — это вчерашний день. Социальная архитектура гораздо шире политических проектов и, я думаю, что гораздо важнее и общественно значимее», – считает чиновник. Он привел в качестве примера социальной архитектуры брендирование Мурманской области слоганом «На Севере жить», а также проект «Росатома»: молодые люди из «атомных городов» делали интервью со своими дедушками и бабушками о том, как строились города и атомные предприятия.

Яркие стенды ПМЭФ-2025
В этом году выставка Петербургского международного экономического форума занимает более 6000 кв. м, рассказал телеканалу «Россия 1» директор ПМЭФа Алексей Вальков. Программа главного делового события страны, которое проходит с 18 по 21 июня, включает более 150 мероприятий. Участие в них подтвердили 20 000 представителей из 140 стран мира, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Как выглядят стенды компаний – в галерее «Ведомостей».На фото: стенд ВЭБ.РФ.
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В этом году выставка Петербургского международного экономического форума занимает более 6000 кв. м, рассказал телеканалу «Россия 1» директор ПМЭФа Алексей Вальков. Программа главного делового события страны, которое проходит с 18 по 21 июня, включает более 150 мероприятий. Участие в них подтвердили 20 000 представителей из 140 стран мира, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Как выглядят стенды компаний – в галерее «Ведомостей».

На фото: стенд ВЭБ.РФ. / Алексей Орлов / Ведомости

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко представил на сессии доклад «Социальная архитектура российских корпораций». По его мнению, компании реализуют социальные проекты через свои корпоративные структуры, корпоративные фонды или корпорации развития (последние создаются с местными властями), грантовые конкурсы и программы софинансирования. В докладе выделены шесть основных ролей региональных властей с точки зрения бизнеса в этом контексте: административный партнер, политический бенефициар, софинансист, медиатор между бизнесом и местными сообществами, контролирующий орган и равный партнер.

Представители бизнеса рассказывали о корпоративных проектах компаний. К примеру, гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников говорил про программу «Дрозд», которую он расшифровал «Детям России образование, здоровье и духовность». По его словам, компания за 20 лет направила на эту программу, которая вовлекает детей в спорт и программы патриотического воспитания, 2,5 млрд руб. Начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль говорил про программу социальных инвестиций «Родные города», которая запущена в тех регионах, где работает компания. Она предполагает повышение качества инфраструктуры в городах, где есть предприятия компании. Вице-президент «Русала» Елена Безденежных говорила про важность работы общественных советов, которые она назвала эффективным способом диалога власти, бизнеса и жителей.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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