Власти думают о проведении «Лидеров России» для политтехнологов

Впрочем, в сообществе политтехнологов не все знают о таком нововведении. Один из практикующих специалистов отмечает, что Российская ассоциация политтехнологов хотела сделать профстандарт и через него регулировать эту сферу. «Но было решено, что в этом много бюрократии». Еще один из собеседников недоумевает, какие будут санкции, если не сдать экзамен, но конкурс пройдет кто-то менее известный: «Перестану ли я от этого быть политтехнологом?»