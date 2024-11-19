Власти думают о проведении «Лидеров России» для политтехнологов

Власти думают о проведении «Лидеров России» для политтехнологовЭто позволит провести смотр кадров и гарантировать допуск проверенных специалистов к важным кампаниям
Власти обсуждают проведение конкурса «Лидеры России» для специалистов политических профессий: «социальных технологов», которые в дальнейшем будут работать на выборах. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, вариант прорабатывается, но финального решения пока нет, его примут в ближайшее время. Этот отбор будет проводиться отдельно от конкурса «Лидеры России. Политика», который также может быть вскоре объявлен, добавляет другой собеседник «Ведомостей».
«Лидеры России» – это один из проектов платформы «Россия – страна возможностей». О старте первого конкурса для поиска управленцев в октябре 2017 г. впервые объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что прошедшие новый конкурс политтехнологи фактически получат мандат работать «на земле» на выборах разных уровней. Наличие корочки участника «Лидеров России» будет означать зеленый свет к найму таких людей для губернаторов. Еще один близкий к АП источник «Ведомостей» так обозначает проблему, с которой «пытается бороться» Старая площадь. Сейчас администрация может наметить тактику и стратегию проведения избирательных кампаний в субъектах Федерации в целом, но не может гарантировать, что регионы наймут для их проведения «надежных политтехнологов».
Другой источник считает, что «в широком смысле» речь идет о создании своеобразного «реестра политтехнологов», инициатором которого является управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Еще один собеседник (который утверждает, что не знаком с подготовкой конкурса) отмечает, что в АП давно думали над созданием широкой «скамейки запасных» для работы на региональных выборах. Но для этого нужно формализовать соответствующие процедуры, добавляет он.
Впрочем, в сообществе политтехнологов не все знают о таком нововведении. Один из практикующих специалистов отмечает, что Российская ассоциация политтехнологов хотела сделать профстандарт и через него регулировать эту сферу. «Но было решено, что в этом много бюрократии». Еще один из собеседников недоумевает, какие будут санкции, если не сдать экзамен, но конкурс пройдет кто-то менее известный: «Перестану ли я от этого быть политтехнологом?»
Основная часть политтехнологов работает на выборах неформально, поэтому регулировать их участие в кампаниях с помощью наличия неких «корочек» будет затруднительно, считает политолог Александр Кынев. По его словам, процесс допуска технологов к работе с губернаторами и партией власти и так является достаточно закрытым. «Дело не в сертификатах и лояльности, а в опыте. Не все в этой жизни можно загнать под шаблон. Политконсалтинг все-таки творческая профессия, а не выпуск деталей на заводе. В творческих профессиях стандартизация и сертификаты всегда вызывали большое недоумение», – сказал Кынев «Ведомостям».