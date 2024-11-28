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Власти в декабре запустят новый проект по отбору «социальных архитекторов»

Отбирать будут авторов проектов в образовании, здравоохранении, политике и других сферах
Елена Мухаметшина
Управление Александра Харичева (на фото) озаботилось отбором специалистов по реализации политических и иных проектов/ Евгений Разумный / Ведомости

Администрация президента (АП) в ближайшее время запустит конкурс «Социальные архитекторы» (или «Социальные конструкторы»). О старте, как рассказали «Ведомостям» два близких к АП источника, могут объявить на заседании экспертного совета конкурса 3 декабря. Сейчас, отмечает источник «Ведомостей», существует много проектов в разных сферах: образовании, здравоохранении, в социальной сфере в целом, политике. И такие проекты «нужно облечь в рамку», чтобы выбрать лучшие из них, и определить самых достойных «социальных архитекторов», добавляет он. В регионах зачастую нужны специалисты, говорит один из собеседников: «К примеру, часто нужны те, кто мог бы организовывать общественные слушания. Подобных вопросов множество».

О том, что власти обсуждают проведение конкурса для «социальных технологов», «Ведомости» писали 19 ноября. Собеседники, близкие к АП, указывали, что это будет в том числе и отбор политтехнологов для возможности работать на выборах разного уровня. В частности, что прошедшие через проект технологи получат зеленый свет к найму на губернаторские выборы. Сейчас собеседник «Ведомостей» поясняет, что отбор будет шире и затронет не только специалистов по политическим технологиям, но и представителей других профессий, ориентированных на работу с обществом. Подготовкой конкурса для «социальных архитекторов» занимается управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавляет Александр Харичев.

Запуск новых проектов всегда имеет две цели – поиск новых актуальных идей и форматов работы, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «В данном случае речь идет о том, чтобы разрабатывать новые критерии, методики оценки, которые позволят создать общую рамку для проектов, а также KPI для тех, кто в этих проектах работает и ими руководит», – говорит он. Проект позволит создать скамейку запасных для работы на кампаниях и проектах, а может и сформировать профессиональные стандарты и признаваемые критерии для продвижения, добавляет он.

Нынешний цех политтехнологов переживает серьезный кризис в том числе потому, что конкурентные избирательные кампании становятся , считает политолог Александр Немцев: «В этой связи АП нужен пул людей, которые смогут работать со смыслами, в том числе по линии национальных проектов, разных общественных инициатив и т. д. Нужна свежая кровь, поскольку сейчас политтехнологи в основном занимаются организационной работой, а не смыслами – а их прежде всего нужно продвигать на уровне регионов». Поэтому и ищут людей, которые понимают, как работает социальная система, резюмирует он.

Власти хотят посмотреть, кто сейчас «есть в поле», т. е. это такой смотр сил, говорит политтехнолог Евгений Минченко. «Им нужно понимать, кого привлекать на проекты. Возможно, это нужно, чтобы расширить линейку тех людей, которые получают контракты от власти», – предполагает эксперт, по мнению которого и профессиональные задачи расширяются.

В подготовке статьи принимал участие Максим Иванов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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