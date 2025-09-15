Солодов побеждает на выборах главы Камчатки с 62% голосов
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набрал 62,97% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.
Депутат Госдумы Василина Кулиева (ЛДПР) набрала 13,82% голосов, зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов (КПРФ) – 13,30%.
Юрисконсульт союза «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») набрал 5,13% голосов избирателей.
В апреле 2020 г. указом президента РФ Солодов был назначен врио губернатора Камчатского края. На выборах губернатора баллотировался как самовыдвиженец. По итогам голосования 13 сентября был избран губернатором Камчатского края, получив 80,51% голосов избирателей.
На этих выборах был кандидатом от «Единой России». В партию «Единая Россия» вступил только в 2024 г., о чем объявил 25 ноября на XXII конференции ее регионального отделения.
14 сентября завершилось трехдневное голосование 2025 г. Избиратели выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. Также проходило голосование на замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.