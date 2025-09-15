Газета
Главная / Политика /

Махонин и Развожаев победили на выборах губернатора Пермского края и Севастополя

Ведомости

По результатам выборов губернатора главой Пермского края останется Дмитрий Махонин («Единая Россия»), который набрал 70,94% голосов после обработки 100% бюллетеней. Свое кресло сохранил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), получивший 81,72% голосов избирателей, следует из трансляции ЦИК России.

Кроме того, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней, одержав победу на выборах. В Чувашии победу одерживает действующий глава республики Олег Николаев (самовыдвиженец) с 67,06% голосов по результатам обработки 100% протоколов.

ЦИК также сообщал, что действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах в регионе с 60,65% голосов по итогам обработки 97,06% протоколов.

Единый день голосования (ЕДГ) 2025 г., проходивший три дня, завершился 14 сентября. В России выбирали 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. 

