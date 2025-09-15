Махонин и Развожаев победили на выборах губернатора Пермского края и Севастополя

Кроме того, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней, одержав победу на выборах. В Чувашии победу одерживает действующий глава республики Олег Николаев (самовыдвиженец) с 67,06% голосов по результатам обработки 100% протоколов.