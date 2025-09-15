Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области

По результатам выборов свои кресла сохранили глава Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия»), губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец). Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также побеждает на выборах в регионе с 60,65% голосов по итогам обработки 97,06% протоколов.