NYP: швейцарский банк UBS рассматривает перенос штаб-квартиры в США
Крупнейший банк Швейцарии UBS ведет переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа по переносу штаб-квартиры из-за новых требований к собственному капиталу организации, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.
Издание напомнило, что, по мнению швейцарского правительства, теперь «подушка безопасности» (собственный капитал) банка должна быть увеличена на $26 млрд. Источники в разговоре с газетой отметили опасения руководства организации о том, что новые требования могут помешать банку быть конкурентоспособным на мировом рынке.
По данным собеседников издания, переговоры банка с американской администрацией коснулись подготовки UBS к возможному кардинальному изменению стратегии. Организация может приобрести один из банков США или пройти процедуру слияния с ним.
В июле 2024 г. власти Швейцарии объявили об особом контроле UBS службой по надзору за финансовыми рынками FINMA. Это произошло после поглощения компанией своего главного конкурента Credit Suisse. Регулятор опасался, что сделка может привести к повышению ставок по кредитам.
В июне 2025 г. в Швейцарии начались обсуждения ужесточения требований к капиталу для системно значимых банков, в их число попал и UBS, писал портал swissinfo.ch. Правила предполагают, что из собственного капитала банка будет вычитаться 100% балансовой стоимости зарубежных «дочек».