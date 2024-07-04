Банк UBS попал под контроль властей Швейцарии
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA вводит контроль за деятельностью банка UBS после его поглощения Credit Suisse, передает Reuters.
Такие меры были приняты на фоне опасения регулятора, что сделка может привести к повышению ставок по кредитам.
В заявлении говорится, что регуляторы FINMA встретились с коллегами из антимонопольного ведомства ComCo и Швейцарским национальным банком для обсуждения последствий поглощения.
В июне 2023 г. швейцарский банк UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации.
В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа.
16 марта 2023 г. Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS.