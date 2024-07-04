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Банк UBS попал под контроль властей Швейцарии

Ведомости

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA вводит контроль за деятельностью банка UBS после его поглощения Credit Suisse, передает Reuters.

Такие меры были приняты на фоне опасения регулятора, что сделка может привести к повышению ставок по кредитам.

В заявлении говорится, что регуляторы FINMA встретились с коллегами из антимонопольного ведомства ComCo и Швейцарским национальным банком для обсуждения последствий поглощения.

В июне 2023 г. швейцарский банк UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации.

В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа.

16 марта 2023 г. Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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