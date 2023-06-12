UBS завершил поглощение Credit Suisse
Крупнейший швейцарский банк UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента, оказавшегося в марте на грани краха, сообщила пресс-служба финансовой организации.
В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа.
В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки». Совет директоров и исполнительный совет группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу.
«Я рад, что мы успешно завершили эту важнейшую сделку менее чем за три месяца, впервые объединив два глобальных системообразующих банка. Теперь мы – одна швейцарская глобальная фирма, и вместе мы сильнее», – прокомментировал завершение сделки председатель правления UBS Group AG Колм Келлехер.
Публикация финансовых результатов группы за II квартал, об отсрочке которой стало известно ранее, состоится 31 августа, добавили в UBS.
16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.
В результате сделки появилась гигантская банковская организация с балансом свыше $1,6 трлн, в котором работают 120 000 человек по всему миру. Из-за этого социал-демократическая партия Швейцарии предложила сократить активы после слияния банков. UBS, отмечает Reuters, уже объявил о сокращении части сотрудников для снижения издержек.