UBS завершил поглощение Credit Suisse

16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.