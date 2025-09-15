Газета
Главная / Политика /

Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

Ведомости

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона. Он набирает 60,79% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Сергей Левченко, бывший губернатором Иркутской области в 2015–2019 г., набирает 22,65% голосов. Третье место с 8,08% занимает Лариса Егорова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), а четвертую позицию – Виктор Галицков (ЛДПР), набравший 5,82% голосов.

15 сентября правительство Курской области сообщило, что по итогам обработки 100% протоколов 86,92% голосов набирает врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он обошел Геннадия Баева («Справедливая Россия») с 2,6% голосов, Алексея Бобовникова (КПРФ) – 5,09% и Алексея Томанова (ЛДПР) – 4,07%.

Кроме того, на выборах из действующих губернаторов выиграли глава Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия»), губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец). Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней.  

