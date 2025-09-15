Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

Кандидат от КПРФ Сергей Левченко, бывший губернатором Иркутской области в 2015–2019 г., набирает 22,65% голосов. Третье место с 8,08% занимает Лариса Егорова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), а четвертую позицию – Виктор Галицков (ЛДПР), набравший 5,82% голосов.