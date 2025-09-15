Конор Макгрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор принял решение не баллотироваться на пост президента Ирландии, но продолжить свою политическую карьеру в США, заявил спортсмен в соцсети X.
«После тщательного обдумывания и консультаций со своей семьёй я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным», – написал он.
Как отметил боец, в США он будет продолжать обсуждение «своих устремлений» по улучшению уровня жизни граждан в Ирландии, в том числе по созданию в стране рабочих мест. Он также подчеркнул, что на международной арене продолжит бороться за «прозрачность и ответственность» общественной жизни на территории государства.
О намерении участвовать в выборах президента Макгрегор сообщил 4 сентября. Тогда он опубликовал видеообращение к ирландцам, стоя у офиса премьер-министра страны. Он напомнил, что на этом месте уже более 200 дней формировалось правительство и за это время оно стоило гражданам «душевного спокойствия, безопасности, надежды на будущее, а общее благополучие ирландских граждан по всей стране резко снизилось».