Конор Макгрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии

О намерении участвовать в выборах президента Макгрегор сообщил 4 сентября. Тогда он опубликовал видеообращение к ирландцам, стоя у офиса премьер-министра страны. Он напомнил, что на этом месте уже более 200 дней формировалось правительство и за это время оно стоило гражданам «душевного спокойствия, безопасности, надежды на будущее, а общее благополучие ирландских граждан по всей стране резко снизилось».