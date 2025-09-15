Захарова сыронизировала об отсутствии добровольцев для «защиты Украины» в Польше

3 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс участвует в переговорах по вопросу гарантий безопасности Киеву и подготовке размещения войск в постсоветской республике. По его словам, участие в переговорах принимает главнокомандующий силами НАТО в Европе и НАТО, как организация, «безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены».