Захарова сыронизировала об отсутствии добровольцев для «защиты Украины» в Польше
Надо было раньше признаваться в том, что в Польше нет добровольцев вступить в конфликт с Россией «для защиты» Украины. Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
The Guardian 15 сентября привела слова Сикорского, который «предостерег от громких заявлений о будущих гарантиях».
«<...> если вы хотите вступить в войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, и я не вижу добровольцев. А в международных отношениях нет ничего опаснее, чем давать гарантии, которые не вызывают доверия», – сказал он.
Захарова считает, что признать в этом следовало прежде, «когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе"».
«Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных», – написала она в своем Telegram-канале.
3 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс участвует в переговорах по вопросу гарантий безопасности Киеву и подготовке размещения войск в постсоветской республике. По его словам, участие в переговорах принимает главнокомандующий силами НАТО в Европе и НАТО, как организация, «безусловно, в этом участвует, поскольку нам очень важно, чтобы наши войска не были слишком распылены».