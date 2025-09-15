Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша («Единая Россия») вновь побеждает на выборах главы региона с 72,24% после 100%-ной обработки протоколов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.
На второй позиции с 8,97% голосов оказалась юрисконсульт Надежда Ефремова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании «Мирострой» Степан Опарышев набирает 4,76% и занимает третью строчку. Замдиректора по спортивной подготовке спортшколы «Космос» города Калуги Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») получает 4,37% голосов. Николай Яшкин, выдвинутый КПРФ, собирает 6,52%.
Среди действующих губернаторов на прошедших выборах получили большинство голосов глава Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия»), губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия»). Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. В Курской области 86,92% голосов получил врио главы региона Александр Хинштейн.