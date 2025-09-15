Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

Ведомости

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша («Единая Россия») вновь побеждает на выборах главы региона с 72,24% после 100%-ной обработки протоколов, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

На второй позиции с 8,97% голосов оказалась юрисконсульт Надежда Ефремова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании «Мирострой» Степан Опарышев набирает 4,76% и занимает третью строчку. Замдиректора по спортивной подготовке спортшколы «Космос» города Калуги Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») получает 4,37% голосов. Николай Яшкин, выдвинутый КПРФ, собирает 6,52%.

Среди действующих губернаторов на прошедших выборах получили большинство голосов глава Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия»), губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия»). Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набрал 83,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. В Курской области 86,92% голосов получил врио главы региона Александр Хинштейн.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь