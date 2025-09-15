Шапша победил на выборах губернатора Калужской области

На второй позиции с 8,97% голосов оказалась юрисконсульт Надежда Ефремова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»). Кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании «Мирострой» Степан Опарышев набирает 4,76% и занимает третью строчку. Замдиректора по спортивной подготовке спортшколы «Космос» города Калуги Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») получает 4,37% голосов. Николай Яшкин, выдвинутый КПРФ, собирает 6,52%.