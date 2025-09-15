Газета
Политика

Армия России взяла под контроль Ольговское в Запорожской области

Ведомости

Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ольговское Запорожской области. Село находится к востоку от города Гуляйполе.

Ведомство также сообщило, что бойцами этой группы войск было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

13 сентября ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток». С начала сентября под контроль «Востока» перешло уже пять населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщали в Минобороны.

