Армия России взяла под контроль Ольговское в Запорожской области

13 сентября ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток». С начала сентября под контроль «Востока» перешло уже пять населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщали в Минобороны.