Армия России взяла под контроль Ольговское в Запорожской области
Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ольговское Запорожской области. Село находится к востоку от города Гуляйполе.
Ведомство также сообщило, что бойцами этой группы войск было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
13 сентября ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток». С начала сентября под контроль «Востока» перешло уже пять населенных пунктов в Днепропетровской области, сообщали в Минобороны.