Главная / Политика /

На выборах недействительными признали 908 бюллетеней

Ведомости

В девяти регионах России на 20 избирательных участках было признано недействительными 908 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Данные о них получены от избирательных комиссий из Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областей. 

Памфилова уточнила, что основные причины признания бюллетеней недействительными включают нарушения голосования вне помещения, превышение их числа в переносных ящиках, а также ошибочную выдачу их избирателям из других округов.

Глава ЦИК охарактеризовала количество недействительных бюллетеней как незначительное по сравнению с общим числом выданных.

Участие в голосовании приняли 26 млн избирателей. Явка составила 47%, что на 8% выше, чем в 2022 г. Памфилова подчеркнула, что для такого уровня кампании это довольно высокий показатель. В ходе выборов граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 000 глав и депутатов муниципального уровня.

