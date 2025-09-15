Памфилова: явка граждан на ЕДГ-2025 увеличилась на 8%
Явка на единый день голосования - 2025, в рамках которого граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 000 глав и депутатов муниципального уровня, составила 47%. Показатель увеличился на 8% в сравнении с 2022 г., сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По ее словам, в выборах приняли участие 26 млн избирателей. Памфилова подчеркнула, что для такого уровня кампании это довольно высокая явка.
«Ведомости» отмечали, что всего в ЕДГ-2025 участвовали 165 000 наблюдателей. Более 70 000 из них были направлены политическими партиями, более 32 000 – представляли кандидатов, 61 000 – приняли участие от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах.
ЕДГ завершился 14 сентября. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России», еще один глава региона шел как самовыдвиженец. Все действующие губернаторы одержали победу, в том числе свои посты сохранили глава Татарстана Рустам Минниханов с 88,09% голосов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 84,21%, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 83,20% и другие. Среди врио глав регионов также многие одержали победу, например 86,9% получил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, 83,02% – врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк.