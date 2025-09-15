Памфилова: явка граждан на ЕДГ-2025 увеличилась на 8%

«Ведомости» отмечали, что всего в ЕДГ-2025 участвовали 165 000 наблюдателей. Более 70 000 из них были направлены политическими партиями, более 32 000 – представляли кандидатов, 61 000 – приняли участие от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах.