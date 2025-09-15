Песков: выборы в России прошли успешно

15 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на единый день голосования выросла на 8% в сравнении с 2022 г. и составила 47%. В выборах участвововали 26 млн избирателей. По словам Памфиловой, для такого уровня кампании это довольно высокая явка.