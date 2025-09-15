Песков: выборы в России прошли успешно
Единый день голосования (ЕДГ) в России прошел успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы ориентируемся в данном случае на заявления наших правоохранителей, на заявления, в первую очередь, ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано», – подчеркнул представитель Кремля.
15 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на единый день голосования выросла на 8% в сравнении с 2022 г. и составила 47%. В выборах участвововали 26 млн избирателей. По словам Памфиловой, для такого уровня кампании это довольно высокая явка.
ЕДГ завершился 14 сентября. В ходе выборов граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний и порядка 47 000 глав и депутатов муниципального уровня. Все действующие губернаторы одержали победу. В частности, посты сохранили глава Татарстана Рустам Минниханов с 88,09% голосов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 84,21%, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 83,20% и др.