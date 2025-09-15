Песков: НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидноАльянс оказывает прямую и косвенную поддержку Киеву
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО оказывает косвенную и прямую поддержку Украине. Поэтому блок де-факто находится в состоянии войны с Россией.
«НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах», – подчеркнул Песков во время пресс-колла.
Он также подчеркнул, что европейцы мешают мирному урегулированию по Украине, не желая учитывать первопричины кризиса. Россия же, по его словам, сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами.
«Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет», – пояснил представитель Кремля.
Ранее глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что после инцидента с беспилотниками, союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Если Украина попросит нас сбивать их дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно», – сказал он. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что реализация этой идеи будет означать войну альянса с РФ.