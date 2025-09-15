Песков: НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно

Ранее глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что после инцидента с беспилотниками, союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Если Украина попросит нас сбивать их дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно», – сказал он. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что реализация этой идеи будет означать войну альянса с РФ.